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В РГСУ стартовал Евразийский аксиологический форум «Традиционные ценности: стабильность и развитие»

В Российском государственном социальном университете (РГСУ) 1 июня стартовал первый Евразийский аксиологический форум «Традиционные ценности: стабильность и развитие», посвященный государственным и общественным механизмам защиты и развития традиционных ценностей российской и других цивилизаций.

«Мы видим, что геополитические процессы по сохранению национальной идентичности и традиционных ценностей, начатые Россией, находят поддержку во всем мире. Россия вновь идет в авангарде прогрессивных сил, не просто отстаивая свой экономический суверенитет, но и формируя новую мировую модель сотрудничества на основе взаимоуважения и равноправия. Страны, представители которых приняли участие в Форуме, имеют различную историю, исповедуют разные религии. Мы разные, но в этом разнообразии – наша сила. Мир должен быть многополярным, и это верно и для экономики, и для традиционной культурной многоукладности», — отметил ректор РГСУ, академик РАХ Андрей Хазин

С приветственным словом выступил председатель попечительского совета РГСУ, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Григорий Рапота: «Очень важно понять роль всех стран, входящих в большое евразийское партнерство, в этой мировой мозаике и четко представлять роль Российской Федерации в нем. Важно понимать, как сохранить неповторимость и уникальность каждой страны, в том числе и через образовательные процессы, через воспитание молодого поколения».

«Современный мир очень сложный и динамичный, процессы, происходящие в нем, носят, без преувеличения, судьбоносный характер. И поэтому так важны нравственные ориентиры и традиционные ценности. Мы считаем, что патриотизм – это важнейшее нравственное качество современного человека, – подчеркнул советник-посланник по культуре посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации Фэн Литао.

«Нет народа без национальной истории, культуры, традиций. Уважение к прошлому – основа для построения будущего. И это очень важно понимать, выстраивая межгосударственные отношения, закладывая фундамент плодотворного сотрудничества», — сказал председатель Российско-венгерского общества культуры и дружбы, бывший посол Венгерской Республики в РФ Дьердь Гилиан.

Форум, посвященный защите и развитию традиционных ценностей, вызвал интерес у ученых, деятелей культуры, экспертов в сфере образования евразийских стран. В форуме участвуют представители Китая, Белоруссии, Вьетнама, Аргентины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Франции, Индии, Индонезии, Турции, Венгрии, ЮАР и других сран.

Форум продлится два дня. Работа на нем организована в секционном формате. Основные проблемы, которые рассмотрят участники форума, касаются роли традиционных ценностей в государственной внутренней и внешней политике, нормативно-правового обеспечения приоритета и защиты традиционных ценностей.

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