Второй саммит Россия-Африка проходит в юбилейный год образования Организации африканского единства

25 мая отмечается День Африки – праздник, символизирующий единство и победу африканских народов в борьбе за национальную независимость, за построение новой жизни.

Ровно 60 лет назад, в этот день в 1963 г. было объявлено об образовании Организации африканского единства, положившей начало поступательному движению континента по пути политической и экономической интеграции. Сегодня продолжателем ее дела является Африканский союз, в задачи которого входит разработка коллективных подходов к проблемам поддержания мира и безопасности, укрепления демократических процессов, развития человеческого потенциала, обеспечения социально-экономического роста.

Нашу страну и Африку объединяют традиционные узы дружбы, и символично, что именно в этот юбилейный год мы проводим второй Саммит Россия-Африка. Запланированная в июле с.г. в Санкт-Петербурге российско-африканская встреча на высшем уровне станет важнейшим внешнеполитическим событием в российско-африканских отношениях и придаст новый импульс всему комплексу наших отношений со странами континента на долгосрочную перспективу.