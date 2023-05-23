Шахматы на ПМЭФ-2023: Карякин, Раджабов и искусственный интеллект

Впервые на Петербургском международном экономическом форуме состоится сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта.

15 июня чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин и обладатель Кубка мира Теймур Раджабов из Азербайджана сыграют против 12 участников Форума, которым будет помогать недавно созданная российская программа Mendeleev Chess.

Программа разработана по инициативе Сергея Карякина и Теймура Раджабова под эгидой компании «Иннопрактика». «Подготовка к шахматным турнирам невозможна без сильных шахматных движков. 90% моих тренировок – это разбор позиций и рассмотрение оптимальных следующих шагов. На фоне уже имеющихся программ российский IT-продукт выделяется наличием искусственного интеллекта. Проект призван подчеркнуть развитие отечественных инновационных разработок, созданных на благо шахмат, способствовать их популяризации», – отметил Сергей Карякин.

Создатели задали нейронной сети шахматные правила, и она, проведя огромное количество матчей сама с собой, научилась хорошо играть. Программа названа в честь выдающегося химика Дмитрия Менделеева, который успешно совмещал научную деятельность с занятиями шахматами.

По регламенту сеанса одновременной игры программа будет давать любителям подсказки каждый второй ход. Встреча с Карякиным и Раджабовым пройдет в павильоне, посвященном 100-летию Министерства спорта, на площадке Форума в КВЦ «Экспофорум».

В рамках спортивно-зрелищной программы ПМЭФ-2023 состоится еще один шахматный турнир. 13 июня в частном клубе «Профессор Фрейд» за шахматной доской встретятся бизнесмены, политики и общественные деятели. В этом году Кубок Росконгресса на призы Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга впервые пройдет в двух разных зачетах: среди любителей и участников с международным рейтингом.

Оператор спортивно-зрелищной программы – спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт».