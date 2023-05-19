Будущее евразийской интеграции и цели развития ЕАЭС до 2045 года обсудят на II Евразийском экономическом форуме

Развитие Евразийского экономического союза в долгосрочной перспективе обсудят участники II Евразийского экономического форума, который состоится в Москве 24–25 мая. В рамках сессии «Приоритеты ЕАЭС 2030+» с участием вице-премьеров стран Союза эксперты обменяются мнениями об основных векторах интеграционного взаимодействия и предложат конкретные шаги для обеспечения целей развития ЕАЭС. Оператор форума — Фонд Росконгресс.

23 января 2023 года председатель Высшего Евразийского экономического совета, президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к главам государств Евразийского экономического союза предложил оценить ход реализации действующих «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года». Он также назвал целесообразным уже в текущем году приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов.

«Мы в Евразийском экономическом союзе создали действенную и эффективную интеграционную модель, Союз является одним из самостоятельных полюсов в многополярном мироустройстве. Сегодня можно говорить, что любые задачи, которые мы поставим, могут быть реализованы. На Евразийском экономическом форуме мы обсудим, к какой ключевой долгосрочной цели мы стремимся и как обеспечить экономический рост и повышение благосостояния граждан наших стран», - отметил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В ходе дискуссии эксперты также обсудят новые направления стратегического развития ЕАЭС, проекты, которые могут способствовать увеличению доли высокотехнологичного экспорта и созданию трансевразийских корпораций и другие темы.

Ожидается, что в сессии примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев и Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян. Модератор дискуссии — член Коллегии (Министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

II Евразийский экономический форум проводится в рамках председательства Российской Федерации в органах Евразийского экономического союза. Целью Форума является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. События ЕЭФ–2023 пройдут под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире». Всего в рамках мероприятия пройдут около 35 деловых сессий. Они будут разделены на семь тематических направлений, среди которых: «Человеческий капитал», «Технологии и кооперация», «ЕАЭС в меняющемся мире», «Евразийская сопряженность», а также «Внутренний рынок ЕАЭС: таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки».

Кроме того, на «полях» Евразийского экономического форума пройдет международный климатический конкурс «Зеленая Евразия», деловой завтрак Агентства стратегических инициатив, посвященный обсуждению новых возможностей развития международного сотрудничества в Евразии и деловой завтрак бизнес-диалога ЕАЭС – Индонезия. Также состоятся бизнес-диалоги, посвященные сотрудничеству евразийского интеграционного формата с Индонезией и странами Латинской Америки.