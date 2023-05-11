ПМЭФ-2023: Стамбул принял делегацию Фонда Росконгресс

Директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков пригласил представителей делового мира Турции в Россию.

Признанный одним из крупнейших и важных деловых событий в мире, ПМЭФ c 14 по 17 июня 2023 года в 26-й раз соберет ключевых игроков для обсуждения глобальных и экономических изменений, изучения развивающихся рынков и новых возможностей. В преддверии Форума в Стамбуле прошло деловое мероприятие с участием представителей бизнес-сообщества Турции.

В ходе встречи с докладами выступили директор ПМЭФ Алексей Вальков, профессор Ахмет Касым Хан и генеральный директор IC Holding Мурад Баяр, обсуждались российско-турецкие экономические отношения, стратегическое сотрудничество и инвестиционные возможности.

«Сегодня дипломатические и торговые отношения между Россией и Турцией отражают давнюю дружбу, которая сохраняется несмотря на сложившиеся политические обстоятельства. Особенно стоит выделить экономический потенциал российско-турецких отношений, который представляет значительные коммерческие возможности на рынке», – сказал профессор Ахмет Касым Хан.

Алексей Вальков рассказал, что ПМЭФ является эффективным трамплином для бизнеса, стремящегося к развитию в России, подчеркнув при этом, что в рамках Форума каждый участник сможет встретиться с представителями федеральных министерств, региональных властей, а также отраслевых компаний. Кроме того, он добавил, что для всех участников созданы самые благоприятные условия с широким спектром возможностей для развития бизнеса.

«Площадка форума призвана развивать взаимовыгодные партнерские отношения и создавать устойчивые связи с потенциальными деловыми партнерами. ПМЭФ ждет вас со своим богатым опытом и знаниями в создании атмосферы нетворкинга и необходимых условий для заключения выгодных сделок», — отметил он.

По словам генерального директора IC Holding Мурада Баяра, Россия представляет собой важнейший и долговременный рынок для компании. Он отметил, что IC Holding неоднократно участвовал в Петербургском международном экономическом форуме, и подчеркнул давние и прочные связи холдинга с Россией, которые еще более усиливаются благодаря роли компании в качестве основного подрядчика атомной электростанции «Аккую». Кроме того, Баяр отметил, что IC Holding в настоящее время ведет переговоры об инвестициях в инфраструктуру в регионе.