Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Культура

«Втаптывают в грязь»: Пригожин заступился за Славу после череды скандалов

Продюсер Пригожин: Славе нужна пауза в карьере и поддержка людей, а не нападки
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певице Славе после срыва концертов стоит подумать о временном завершении карьеры и заняться своим здоровьем, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что она талантливая исполнительница, у которой еще будет шанс себя показать, а пока ей стоит взять длительный перерыв для восстановления.

«Не хочется сейчас говорить громких слов, потому что каждый может оступиться. Слава оказалась в тяжелом положении, которое ее вынудило решать проблемы с помощью алкоголя. Но так долго продолжаться не могло, все начало рушиться», — считает продюсер.

По его словам, сейчас многие люди воспользовались положением артистки и начали пытаться «втоптать ее в грязь». Однако ей нужно лишь время на то, чтобы решить проблемы и восстановить здоровье, а уже после этого можно будет думать, готова ли она вернуться на сцену.

Одной из причин происходящего Пригожин назвал отсутствие поддержки у Славы, отметив, что вместо этого ее начали осуждать. Он добавил, что уверен в будущем певицы, так как у нее еще будет шанс доказать свое право на пребывание на сцене с другими великими исполнителями.

Напомним, в конце февраля у певицы Славы случился нервный срыв на концерте. Она призналась, что не смогла совладать с эмоциями, так как выступление было в годовщину ухода ее мамы. А в начале марта появились новости о срыве другого шоу артистки в Пензе. Слава заявила в соцсетях, что не могла стоять на ногах из-за принятых таблеток.

В беседе с «Газетой.Ru» певица рассказала, что берет паузу в карьере, но уже в апреле собирается вернуться к зрителям обновленной. Она отметила, что свободное от гастролей время хочет посвятить своему здоровью, набраться сил, чтобы вновь радовать поклонников своим творчеством.

Ранее Слава избавилась от квартиры, которую не могла продать из-за Долиной.

 
Теперь вы знаете
Условия Кремля для работы Telegram и метеорит над Черным морем. Что нового к утру 12 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!