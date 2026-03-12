«Втаптывают в грязь»: Пригожин заступился за Славу после череды скандалов

Певице Славе после срыва концертов стоит подумать о временном завершении карьеры и заняться своим здоровьем, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что она талантливая исполнительница, у которой еще будет шанс себя показать, а пока ей стоит взять длительный перерыв для восстановления.

«Не хочется сейчас говорить громких слов, потому что каждый может оступиться. Слава оказалась в тяжелом положении, которое ее вынудило решать проблемы с помощью алкоголя. Но так долго продолжаться не могло, все начало рушиться», — считает продюсер.

По его словам, сейчас многие люди воспользовались положением артистки и начали пытаться «втоптать ее в грязь». Однако ей нужно лишь время на то, чтобы решить проблемы и восстановить здоровье, а уже после этого можно будет думать, готова ли она вернуться на сцену.

Одной из причин происходящего Пригожин назвал отсутствие поддержки у Славы, отметив, что вместо этого ее начали осуждать. Он добавил, что уверен в будущем певицы, так как у нее еще будет шанс доказать свое право на пребывание на сцене с другими великими исполнителями.

Напомним, в конце февраля у певицы Славы случился нервный срыв на концерте. Она призналась, что не смогла совладать с эмоциями, так как выступление было в годовщину ухода ее мамы. А в начале марта появились новости о срыве другого шоу артистки в Пензе. Слава заявила в соцсетях, что не могла стоять на ногах из-за принятых таблеток.

В беседе с «Газетой.Ru» певица рассказала, что берет паузу в карьере, но уже в апреле собирается вернуться к зрителям обновленной. Она отметила, что свободное от гастролей время хочет посвятить своему здоровью, набраться сил, чтобы вновь радовать поклонников своим творчеством.

