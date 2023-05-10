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Фонд Росконгресс благодарит всех, кто принял участие в работе крауд-площадки по сбору тем для ПМЭФ-2023

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На приглашение к работе откликнулись 1662 участника, 497 из которых стали авторами тем. Всего участниками было предложено 1366 тем для возможного обсуждения на предстоящем Форуме, оставлено 7067 комментариев.

Командой аналитиков были изучены все публикации и выделены основные тематические группы, интересующие участников: Социальная политика – 472 темы, во многих из них авторы обсуждают тесную взаимосвязь социальных и экономических процессов, необходимость поддержки социально незащищенных категорий населения; Технологические возможности страны – 345 тем, участники рассуждают о связи суверенитета страны с ее технологическими возможностями, предлагают пути технологического роста; Экономическая система – 261 тема. Авторы часто ищут ответ на вопрос: «Как сделать неизбежные экономические трансформации менее болезненными для общества?»; Патриотическое сознание – 85 тем, в них авторы обсуждают ценность патриотического воспитания, предлагают свое осмысление СВО; Экология – 62 темы, авторы поднимают обсуждение экологических вопросов не только в контексте раздельного сбора мусора, утилизации отходов, но и как необходимость в переосмыслении подходов к производству; Государственные интересы – 57 тем, международные отношения, роль и место России в них, становятся центральными темами для обсуждения; Разное – 84 темы.

Общественный взгляд на проблемы помог организаторам Форума определить волнующие и приоритетные темы для обсуждений. Многие из предложений войдут в повестку предстоящего мероприятия.

С приглашенными участниками организаторы свяжутся в ближайшее время дополнительно.

Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года.

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