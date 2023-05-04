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Стала известна программа Евразийского экономического форума – 2023

Развитие человеческого капитала, кооперацию в сфере технологий, будущее интеграционных форматов сотрудничества и аспекты цифровой трансформации обсудят участники деловой программы II Евразийского экономического форума, который состоится 24–25 мая в Москве. Форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств-членов Евразийского экономического союза и государств-наблюдателей. Оператор мероприятия – фонд «Росконгресс».

«Евразийский экономический форум ставит перед собой цель максимально охватить актуальные сферы взаимодействия в рамках ЕАЭС. Программа форума включает рассмотрение вопросов научно-технического сотрудничества стран объединения и выработки совместных подходов в сферах промышленности, экологии и энергетики, а также проблематик технического и таможенного регулирования, организации внутреннего рынка государств. Другая немаловажная задача Форума – создание площадки для налаживания контактов бизнеса и государственных структур. Уверен, работа в рамках Форума позволит выработать конкретные решения во всех сферах многостороннего сотрудничества», – подчеркнул председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Форум пройдет под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире». Ключевым мероприятием станет пленарное заседание Форума. Всего в рамках ЕЭФ-2023 состоится порядка 35 деловых сессий, которые будут разделены на семь тематических направлений.

В рамках трека «Человеческий капитал» эксперты обсудят перспективы раскрытия туристического потенциала стран ЕАЭС, работу с молодыми талантами, вопросы трудовой миграции, межвузовское научно-техническое сотрудничество и опыт противодействия пандемии коронавируса.

Дискуссии тематического блока «Технологии и кооперация» будут посвящены вопросам технологического суверенитета как гарантии энергетической и продовольственной безопасности, регулированию в сфере экологии, организации продовольственного рынка и развитию предпринимательства в новых условиях. Кроме того, эксперты обсудят аспекты функционирования Единой системы технического регулирования Евразийского экономического союза и снятие барьеров в торговле, а также стандартизацию как инструмент обеспечения безопасности и качества продукции.

Участники сессий в рамках направления «ЕАЭС в меняющемся мире» рассмотрят ключевые направления сотрудничества между ЕАЭС, ШОС и БРИКС, валютно-финансовое сотрудничество и переход на новые формы расчетов во взаимной торговле. Также состоятся Бизнес-диалоги, посвященные сотрудничеству евразийского интеграционного формата с Индонезией и странами Латинской Америки.

Сессии тематического блока «Евразийская сопряженность» раскроют ключевые вопросы цифровой повестки: госрегулирование ИТ-отрасли, оборот персональных данных на пространстве ЕАЭС и импортонезависимость стран интеграционного объединения на рынках программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования. Дискуссии в рамках этого направления также будут посвящены международным расчетам и цифровым активам, электронной торговле, созданию Евразийской перестраховочной компании и новым источникам данных в статистике ЕАЭС.

Участники трека «Внутренний рынок ЕАЭС: таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки» обсудят вопросы совершенствования права Союза в условиях современных вызовов и таможенного регулирования, цифровые системы выявления сговоров на торгах и цифровизацию государственных закупок.

«Стратегический блок» станет площадкой для обсуждения Стратегии ЕАЭС – 2030+: участники ответят на вопросы о том, какой должна быть ключевая цель развития ЕАЭС на период до 2045 года, какие конкретные шаги необходимо реализовать, чтобы обеспечить достижение целей развития интеграционного объединения, а также каковы новые направления стратегического развития ЕАЭС.

На «полях» Евразийского экономического форума состоится Международный климатический конкурс «Зеленая Евразия», Деловой завтрак Агентства стратегических инициатив, посвященный обсуждению новых возможностей развития международного сотрудничества в Евразии и Деловой завтрак Бизнес-диалога ЕАЭС – Индонезия.

Кроме того, запланирована программа блока Делового совета ЕАЭС, которая предусматривает два мероприятия: сессию, посвященную предпринимательской деятельности как драйверу евразийской экономической интеграции, а также заседание Президиума Делового совета Евразийского экономического союза.

II Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета проводятся в рамках председательства Российской Федерации в органах Евразийского экономического союза в 2023 году. Целью форума является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве.

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