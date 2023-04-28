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«Гедеон Рихтер» опубликовал «Индекс женского здоровья»

Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» и ВЦИОМ представили результаты восьмого ежегодного исследования «Индекс женского здоровья». В этом году в опросе приняли участие не только женщины, но и мужчины. Респонденты высказали свое мнение о понятии женского и мужского здоровья. Большинство опрошенных считают, что главным показателем является отсутствие «мужских» и «женских» заболеваний, а репродуктивное здоровье занимает второе место.

Однако когда речь заходит о заботе о своем здоровье, большинство опрошенных отдают предпочтение безопасности сексуальной жизни, психическому и физическому состоянию. Репродуктивное здоровье наименее важно для россиян: следят за ним только 60 процентов женщин и 51 процент мужчин (поставили баллы от 7 до 10 из 10 возможных).

В рамках социального проекта «Неделя женского здоровья» компания «Гедеон Рихтер» проводит мероприятия, направленные на повышение осведомленности россиянок о важности заботы о своем репродуктивном здоровье. Опрос показал, что многие женщины недостаточно осведомлены о состоянии своего здоровья, что в будущем может привести к проблемам при планировании семьи. Ежегодный визит к гинекологу может помочь обнаружить на ранней стадии и предотвратить заболевания репродуктивной системы.

Опрос также показал, что большинство опрошенных мужчин и женщин знают или слышали о таких вспомогательных репродуктивных технологиях, как искусственное оплодотворение, замораживание половых клеток и суррогатное материнство. Женщины, которые имеют ограничения для естественной беременности, и те, кто планировал рождение ребенка в последние два года, но у них не получилось, лучше информированы об искусственном оплодотворении.

Интересно, что красота и молодость оказались на последнем месте в рейтинге приоритетов здоровья. Большинство опрошенных считают, что главное — это отсутствие заболеваний и забота о своем психическом и физическом состоянии.

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