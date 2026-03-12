Финский политик рассказал о превращении ЕС в «военную машину»

Евросоюз делает все возможное, чтобы продолжить конфликт на Украине и еще больше милитаризироваться. И объединение уже превратилось в «военную машину». Об этом в соцсети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик прокомментировал новости о том, что Еврокомиссия хочет обойти вето Венгрии в вопросе предоставления Украине кредита на €90 млрд.

По его словам, это «очень хорошо показывает», что ЕС не уважает собственные законы, волю стран-членов и даже волю народа». Также он упрекнул объединение в тирании, антидемократичности, диктатуре и в причинении страданий народам ЕС. Мема подчеркнул, что ЕС «превратился в военную машину, которая готовит катастрофическое будущее для Европы».

«ЕС хочет сохранить санкции против России, <…> срывает выборы, решает, какие кандидаты должны баллотироваться. Теперь он создал министерство правды и хочет решать, какие факты представляют серьезную угрозу свободе слова. <…> Как долго люди будут это терпеть, мы не знаем. Зато мы знаем, что ЕС делает все возможное, чтобы продолжать конфликт на Украине и воевать против России», — отметил Мема.

Он также подчеркнул, что милитаризация Европы продолжается, и «миллиарды тратятся на перевооружение».

10 марта издание Politico написало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии намерен выдать Украине кредит на €90 млрд в формате двухсторонних займов, которые не требуют согласия всех стран-членов ЕС. СМИ писали, что ЕС сначала планирует выдать Киеву €30 млрд.

В декабре 2025 года ЕС утвердил кредит Украине на 2026-2027 годы, однако в феврале Венгрия наложила на него вето из-за того, что Киев остановил транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

В марте Зеленский призвал ЕС разработать план «Б» для выдачи кредита Украине на €90 млрд, а также придумать варианты обхода вето Венгрии.

Ранее Мема призвал Зеленского заключить мир с Россией.