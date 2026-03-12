Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

В Челябинской области алиментщик зарылся в сугроб, чтобы спрятаться от приставов

В Челябинской области приставам пришлось откапывать алиментщика из сугроба
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Чебаркуле судебные приставы нашли должника, который пытался спрятаться от них в сугробе, чтобы не платить алименты на ребенка. Об этом сообщает ГУФССП по Челябинской области.

Мужчина задолжал своему ребенку около 400 тысяч рублей и скрывался от приставов. Удалось выяснить, что он неофициально трудится кочегаром в частном банном комплексе.

Приставы приехали под видом клиентов, но на рабочем месте должника не застали. Выйдя на задний двор, они заметили следы и обнаружили мужчину, зарывшегося в сугроб. Его откопали и доставили в отдел.

На алиментщика составили протоколы за неуплату алиментов и за воспрепятствование действиям приставов. Суд назначил ему 10 суток ареста. За второе нарушение грозит штраф до 1,5 тысячи рублей. Если в течение двух месяцев после ареста долг не погасят, приставы могут инициировать возбуждение уголовного дела.

Ранее россиянка пыталась спрятаться от приставов в землянке.

 
Теперь вы знаете
Условия Кремля для работы Telegram и метеорит над Черным морем. Что нового к утру 12 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!