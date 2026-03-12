В Челябинской области алиментщик зарылся в сугроб, чтобы спрятаться от приставов

В Чебаркуле судебные приставы нашли должника, который пытался спрятаться от них в сугробе, чтобы не платить алименты на ребенка. Об этом сообщает ГУФССП по Челябинской области.

Мужчина задолжал своему ребенку около 400 тысяч рублей и скрывался от приставов. Удалось выяснить, что он неофициально трудится кочегаром в частном банном комплексе.

Приставы приехали под видом клиентов, но на рабочем месте должника не застали. Выйдя на задний двор, они заметили следы и обнаружили мужчину, зарывшегося в сугроб. Его откопали и доставили в отдел.

На алиментщика составили протоколы за неуплату алиментов и за воспрепятствование действиям приставов. Суд назначил ему 10 суток ареста. За второе нарушение грозит штраф до 1,5 тысячи рублей. Если в течение двух месяцев после ареста долг не погасят, приставы могут инициировать возбуждение уголовного дела.

Ранее россиянка пыталась спрятаться от приставов в землянке.