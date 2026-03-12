В США заявили, что «Железный купол» Израиля не справился с ракетным ударом «Хезболлы»

Система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» за минувшие сутки смогла перехватить только половину из ста ракет, которые были выпущены ливанской шиитской организацией «Хезболла». Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на источник в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации источника, в ответ на эту атаку Израиль готовит наземную операцию в Ливане. Издание отмечает, что пока непонятно, какой ущерб был нанесен Израилю, масштабы возможной наземной операции ЦАХАЛ пока не раскрываются.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран привержен миру в регионе, но для этого нужны репарации, твердые гарантии ненападения от Соединенных Штатов и Израиля и признание законных прав Исламской Республики.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

В начале марта к усилиям Тегерана присоединилась «Хезболла», начав наносить удары из Ливана по израильской территории. На фоне этого израильская армия начала «ограниченную и целенаправленную» наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. «Хезболла» в ответ объявила о запуске операции «Съеденный орел», направленной против Израиля.

Ранее в США усомнились в словах Трампа о скором завершении конфликта в Иране.