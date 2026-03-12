Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Армия

В США заявили, что «Железный купол» Израиля не справился с ракетным ударом «Хезболлы»

NYP: «Железный купол» Израиля за сутки перехватил только половину ракет
Leo Correa/AP

Система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» за минувшие сутки смогла перехватить только половину из ста ракет, которые были выпущены ливанской шиитской организацией «Хезболла». Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на источник в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации источника, в ответ на эту атаку Израиль готовит наземную операцию в Ливане. Издание отмечает, что пока непонятно, какой ущерб был нанесен Израилю, масштабы возможной наземной операции ЦАХАЛ пока не раскрываются.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран привержен миру в регионе, но для этого нужны репарации, твердые гарантии ненападения от Соединенных Штатов и Израиля и признание законных прав Исламской Республики.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

В начале марта к усилиям Тегерана присоединилась «Хезболла», начав наносить удары из Ливана по израильской территории. На фоне этого израильская армия начала «ограниченную и целенаправленную» наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. «Хезболла» в ответ объявила о запуске операции «Съеденный орел», направленной против Израиля.

Ранее в США усомнились в словах Трампа о скором завершении конфликта в Иране.

 
Теперь вы знаете
Условия Кремля для работы Telegram и метеорит над Черным морем. Что нового к утру 12 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!