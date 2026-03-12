Россия передаст Ирану тонны медикаментов

Самолет Ил-76 МЧС России доставит в Азербайджан лекарства для дальнейшей их передачи в Иран. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС уточнили, что в качестве гуманитарной помощи всего в Исламскую Республику доставят 13 тонн медикаментов.

10 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Россию за ее позицию в поддержку Исламской Республики на фоне агрессии США и Израиля. В ходе беседы глава Ирана также рассказал Путину об ударах Соединенных Штатов и Израиля по объектам гражданской инфраструктуры Исламской Республики и призвал осудить подобные действия на международном уровне.

Путин в свою очередь неоднократно заявлял, что Россия занимает принципиальную позицию по вопросу войны в Иране, выступает за скорейшую деэскалацию конфликта и его решение политическими средствами.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Путин пообещал, что Россия останется надежным партнером Ирана.