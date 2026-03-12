Стало известно, как в Сочи пережили 30-часовую атаку беспилотников

В городе-курорте Сочи после продолжительной атаки беспилотников сохраняется спокойная обстановка. Городские службы и сервисы продолжают работать в штатном режиме, сообщил корреспондент ТАСС.

Сейчас в городе не слышно сирен, взрывов или работы систем противовоздушной обороны. Магазины, рынки и пункты выдачи заказов продолжают работать, ограничений в работе интернета нет. На улицах Сочи спокойная обстановка, паники среди жителей и туристов не наблюдается.

Атака Вооруженных сил Украины на Сочи продолжалась с вечера 10 марта. Мэр города Андрей Прошунин сообщал, что это одна из самых продолжительных атак на курорт.

Из-за ситуации в аэропорту Сочи вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Во время действия ограничений на полеты аэропорт Сочи смог обслужить только 15 рейсов за три часа: 11 на вылет и четыре на прилет.

В Минобороны России заявили, что в ночь на 11 марта ВСУ предприняли очередную атаку ударными беспилотниками по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», и, по данным ведомства, атака была направлена на попытку остановить поставки газа в Европу.

Кроме того, как сообщили в «Газпроме», были зафиксированы атаки на компрессорные станции «Береговая» и «Казачья».

В Минтрансе РФ уточняли, что в ночь с 10 на 11 марта пассажиров 20 рейсов разместили в отелях, а пассажиров еще 15 рейсов направили в гостиницы. На запасных аэродромах находятся 12 самолетов, еще 11 остаются в аэропорту Сочи. До конца суток ожидается прибытие 47 рейсов.

Ранее на юге России отменили занятия в школах и детсадах из-за беспилотников.