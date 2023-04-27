Фонд «Росконгресс» расширяет сотрудничество со странами Латинской Америки

Состоялся визит делегации фонда «Росконгресс» в страны Латинской Америки: представители фонда приняли участие во встрече предпринимателей в рамках Ибероамериканского саммита в Доминиканской Республике и международной многоотраслевой выставке EXPOCOMER в Панаме. Отдельное внимание было уделено предстоящему ПМЭФ-2023 и перспективам проведения в латиноамериканском регионе международной выставки российской экспортной продукции.

Также состоялись встречи с представителями региональных бизнес-ассоциаций и объединений: Доминикано-российской торговой палаты,

Национального совета частных предприятий Доминиканы (CONEP), Ассоциации промышленности Доминиканской Республики (AIRD),

Латиноамериканского центра инноваций и предпринимательства, Ибероамериканской федерации молодых предпринимателей (FIJE), Палаты промышленности и производства Эквадора (CIP), Национальной конфедерации частных предпринимательских организаций Перу (CONFIEP), Координационного комитета сельскохозяйственных, промышленных и финансовых ассоциаций Гватемалы (CACIF), Палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства Панамы (CCIAP), Промышленного синдиката Панамы (SIP), Центра продвижения внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы ProCuba и других.

«Фонд «Росконгресс» традиционно уделяет большое внимание сотрудничеству со странами Латинской Америки. У региона большой потенциал, отмечается высокий уровень деловой активности со стороны государств и бизнес-сообщества. В настоящий момент прорабатывается вопрос участия представительных официальных делегаций Бразилии, Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и Боливии в приближающемся Петербургском международном экономическом форуме. Уверен, что участие представителей этих стран позволит фонду «Росконгресс» создать платформу для будущего многоформатного сотрудничества с этими и другими странами региона», – отметил председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

По итогам визита делегации фонда «Росконгресс» отмечен большой интерес со стороны стран Латинской Америки к мероприятиям Фонда, в частности Петербургскому международному экономическому форуму, который состоится с 14 по 17 июня на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Были представлены различные мероприятия и платформы фонда, в числе которых Российский форум дизайна и моды, Российский туристический форум «Путешествуй!», платформы «Здоровое общество», «Территория инноваций» и другие проекты.

Большое внимание уделяется и латиноамериканскому треку в рамках подготовки к ПМЭФ-2023. Ожидается, что компании из региона примут

участие в Форуме малого и среднего предпринимательства, который традиционно пройдет в стартовый день Форума, 14 июня.

Кроме того, активно ведется подготовка бизнес-диалога «Россия – Латинская Америка» на полях ПМЭФ.

По состоянию на конец марта 2023 года фонд «Росконгресс» сотрудничает с 15 региональными партнерами в Латинской Америке из 10 стран. Также в числе партнеров фонда Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки.

Предыдущее мероприятие фонда «Росконгресс» в регионе состоялось на Кубе в 2018 году, когда в Гаване был организован бизнес-форум «Россия — Латинская Америка».