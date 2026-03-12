Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Названа общая сумма, конфискованная по делу о теракте в «Крокусе»

Конфисковано более 4 млн руб, полученных фигурантами дела «Крокуса» за теракт
Алексей Майшев/РИА Новости

Суд конфисковал 4 млн 300 тысяч рублей, эти средства фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске получили за совершение преступления. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Известно, что с большинство фигурантов обращено в доход государства по 265 тыс. рублей. Суд также конфисковал квартиру и машину, которые были предоставлены пособниками исполнителям теракта.

Второй Западный окружной военный суд 12 марта выносит приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В результате атаки на концертный зал пострадали более 600 человек, 150 погибли, а размер причиненного ущерба составил миллиарды рублей.

С момента теракта прошло почти два года. На скамье подсудимых — 19 обвиняемых. Прокурор требовал для 15 из них наказания в виде пожизненного лишения свободы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее появились кадры из суда, где выносят приговор участниками теракта в «Крокусе».

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!