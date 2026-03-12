Названа общая сумма, конфискованная по делу о теракте в «Крокусе»

Суд конфисковал 4 млн 300 тысяч рублей, эти средства фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске получили за совершение преступления. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Известно, что с большинство фигурантов обращено в доход государства по 265 тыс. рублей. Суд также конфисковал квартиру и машину, которые были предоставлены пособниками исполнителям теракта.

Второй Западный окружной военный суд 12 марта выносит приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В результате атаки на концертный зал пострадали более 600 человек, 150 погибли, а размер причиненного ущерба составил миллиарды рублей.

С момента теракта прошло почти два года. На скамье подсудимых — 19 обвиняемых. Прокурор требовал для 15 из них наказания в виде пожизненного лишения свободы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее появились кадры из суда, где выносят приговор участниками теракта в «Крокусе».