В Краснодарском крае отразили атаки ВСУ на объекты «Газпрома»

Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на компрессорные станции «Русская» и «Береговая» в Краснодарском крае были успешно отражены. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Газпром», опубликовав заявление в Telegram-канале.

«Все атаки отражены», — говорится в тексте.

В пресс-службе подчеркнули, что станции «Береговая» и «Русская» являются объектами критически важной энергетической инфраструктуры. Они обеспечивают надежность экспортных поставок газа по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток».

12 марта в министерстве обороны России заявили, что ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку с помощью БПЛА нанести удары по компрессорной станции «Русская». По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 10 беспилотников над инфраструктурным объектом. В сообщении уточнялось, что сооружение не получило никаких повреждений.

Накануне станция «Русская» также подверглась атаке со стороны ВСУ. Кроме того, были зафиксированы попытки ударить по компрессорным станциям «Береговая» и «Казачья». Все атаки удалось отразить, рассказали в «Газпроме».

Ранее в Краснодарском крае после падения обломков сбитых БПЛА загорелась нефтебаза.