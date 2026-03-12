Размер шрифта
Алибасов-младший о обвинившей его в побоях жене: «Я вызвал наркологию»

Шоумен Бари Алибасов-младший обвинил десятую жену в наркозависимости
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Шоумен Бари Алибасов-младший обвинил свою десятую жену Арину в наркозависимости. Алибасова цитирует издание «СтарХит».

Мужчина утверждает, что женщина якобы вернулась к старой привычке во время работы в клинике для наркозависимых, после чего он якобы заметил изменения в ее поведении.

«Начал понимать, что что-то не так, что она не просто устает на работе, а что у нее может ребенок выпасть из рук», — говорит он.

По словам Бари Алибасова-младшего, супруга могла принимать транквилизаторы во время кормления грудью дочери Эммы.

«Я вызвал наркологию, позвонил ее родителям, попросил их присмотреть за ней, пока она будет проходить лечение», — продолжил он.

Шоумен также обвинил в агрессии отца Арины и подтвердил, что сейчас живет с дочерью, отцом и супругой отца Еленой.

До этого десятая жена Бари Алибасова-младшего заявила, что муж избил ее и отнял дочь. Арина рассказала, что муж не пустил ее на день рождения ребенка. На данный момент супруги проходят через бракоразводный процесс.

Ранее жена Бари Алибасова-старшего обвинила невестку продюсера во лжи.

 
