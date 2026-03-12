В Европе рассказали о «мрачном сценарии» для Украины из-за атаки США на Иран

В Европе опасаются, что поставки американского оружия на Украину могут прекратиться из-за того, что США быстро расходует зенитные боеприпасы в войне с Ираном. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и американских законодателей.

Издание отмечает, что США и их союзники в Персидском заливе уже израсходовали в ходе операции против Ирана сотни ракет Patriot, истощив запасы вооружений. По словам источников, это поставило войну в Иране «в прямой конфликт» с зависимостью Украины от поставок американских средств противовоздушной обороны. Кроме того, европейцы обеспокоены и тем, что и «более широкий канал поставок» оружия для Украины может также оказаться под угрозой, так как американские войска и их союзники расширяют свои арсеналы на фоне идущего конфликта. Источники Politico опасаются, что из-за этой ситуации Россия может улучшить свои позиции на поле боя.

«Если [Владимир] Путин и испытывал какое-либо давление для ведения переговоров раньше, то сейчас оно вообще исчезло. США отвлечены и быстро расходуют часть оружия, которое Европа хочет закупить для Украины… Это очень мрачный сценарий», — заявил представитель ЕС.

Также представитель одной из стран НАТО рассказал изданию, что ситуация «затронет» Украину, так как «в ближайшие месяцы США будут отдавать приоритет национальным потребностям».

Также второй представитель страны НАТО отметил, что цены на некоторые вооружения «явно удвоены».

11 марта издание Spiegel сообщало, что руководство Украины крайне обеспокоено грядущими проблемами с поставками вооружений из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Также издание Bloomberg написало, что значительный расход в войне против Ирана американских зенитных управляемых ракет PAC-3 к комплексам Patriot может ослабить противовоздушную оборону Украины.

До этого газета New York Times написала, что ракеты для систем ПВО, нужные Украине, быстро расходуются на Ближнем Востоке.

Ранее в США заявили, что Зеленский сходит с ума из-за потраченных в Иране американских ракет.