BigData «Честного знака» заинтересовала сферу IT и бизнес

Уникальные, но при этом простые в реализации и доступные решения для бизнеса удалось разработать командам программистов на основе данных системы маркировки «Честный знак» в рамках прошедшего хакатона Marking Hack. Представители бизнеса увидели в новых IT-продуктах перспективы.

Хакатон проходил в несколько этапов. Команды могли выбрать, в решении какой из задач они хотят принять участие: разработка сервиса эффективного управления товарными запасами, дистрибуцией и продажами или создание системы предиктивной аналитики рынка.

Финальные питчи команд оценивало жюри, в состав которого вошли представители бизнеса и системы маркировки «Честный знак». По первой задаче, посвященной разработке новых решений для бизнеса, призовые места заняли команды Viju, «Лепрекон» и Bumblebee.

Viju, завоевавшая первое место и главный приз в 200 тысяч рублей, предложила оригинальное решение задачи – сервис электронного торгового представителя. Команда в составе Степана Иванова, Андрея Соловьева, Богдана Волика из московской компании «Информационно-аналитическая система» придумала и воплотила продукт для производителей, которые реализуют товары через традиционную розницу.

«Мы проанализировали существующие процессы в традиционной рознице и нашли применение данным системы маркировки «Честный знак» в части отслеживания остатков на точках продаж», – так объяснил рождение идеи капитан команды Степан Иванов.

По его словам, разработанная ими система оптимизирует существующие процессы работы торгового представителя и тем самым экономит деньги за счет повышения его производительности и эффективности. «Уникальность решения заключается в применении методов машинного обучения и классического регрессионного анализа статистики реализации продуктов по торговым точкам», – пояснил Степан Иванов.

Разработку этой команды уже взяли на вооружение: Святослав Вильк, генеральный директор группы компаний «Холдинг Аква», во время подведения итогов хакатона предложил команде протестировать «электронного торгового представителя» в «полевых» условиях. «Команда разработала интересный продукт, который может наглядно показывать нам, что происходит с нашими товарами в торговых точках и остатки, контролировать и корректировать работу торговых представителей. Мы готовы протестировать это решение первыми и помочь команде доработать их продукт», – прокомментировал он.

Второе место жюри присудило команде «Лепрекон». Просто, понятно, доступно – такое впечатление оставило решение команды у тех, кто наблюдал за финалом хакатона. Используя данные из системы маркировки «Честный знак», они создали сервис геоаналитики спроса для розничных продавцов, который поможет увеличить продажи ходовых позиций в конкретном городе или районе. То есть с его помощью и на основе данных системы маркировки можно определить наиболее популярный у покупателя продукт среди товаров схожих брендов и одной ценовой категории. Это поможет бизнесу избавиться от неликвидов, повысить товарную оборачиваемость и снизить вероятность кассовых разрывов.

Как отметил капитан «Лепреконов» Александр Андрюшкин, сервис геоаналитики – недорогое, но технологичное решение для малого и среднего бизнеса. В команде «Лепрекон» собрались люди из разных городов: Анна Решетник, Георгий Шкуратов, Юлия Савичева и Александр Андрюшкин. В хакатоне «Честного знака» решили участвовать, потому что, по словам капитана команды, это новый опыт, новые люди, новые возможности. Идея создания сервиса геоаналитики родилась благодаря насмотренности капитана команды как главного генератора идей. Он слышал о данных, которые собирает система маркировки «Честный знак» о товарах, и согласен с тем, что они являются источником идей и возможностей как для айтишников, так и для бизнеса.

Третье место заняла команда Bumblebee из Санкт-Петербурга. Они создали продукт для розничных продавцов – систему прайсинга и прогноза, с помощью которой можно спрогнозировать спрос на определенный товар и подобрать оптимальную цену товара, при которой выручка будет максимальной. По словам капитана команды Евгения Пахалюка, продукт решает проблемы оптимизации закупок и увеличивает выручку за счет выбора оптимальной цены, а еще созданная ими система может делать как краткосрочные, так и средне- и долгосрочные прогнозы, используя данные «Честного знака» и других систем.

Ребята из Bumblebee – Евгений Пахалюк, Максим Трофимов, Михаил Ганин, Даниил Захаров, Михаил Степановский – студенты ИТМО, учатся на факультете информационных технологий и программирования. Они уверены, что данные маркировки «Честного знака» полезны для решения ряда задач. «Нам дали данные только об одном розничном продавце, если бы данных было больше, то мы могли бы уже в рамках хакатона сделать наше решение более качественным».

Прошедший хакатон показал четкий запрос среди IT-специалистов на данные национальной системы «Честный знак», с помощью которых можно создавать IT-продукты, позволяющие бизнесу эффективнее управлять товарами и предугадывать запрос покупателя. Как сказал заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») Сергей Холкин, «очевидно, что наступает новый период в развитии системы маркировки – период работы с данными».