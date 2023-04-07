Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

BigData «Честного знака» заинтересовала сферу IT и бизнес

Уникальные, но при этом простые в реализации и доступные решения для бизнеса удалось разработать командам программистов на основе данных системы маркировки «Честный знак» в рамках прошедшего хакатона Marking Hack. Представители бизнеса увидели в новых IT-продуктах перспективы.

Хакатон проходил в несколько этапов. Команды могли выбрать, в решении какой из задач они хотят принять участие: разработка сервиса эффективного управления товарными запасами, дистрибуцией и продажами или создание системы предиктивной аналитики рынка.

Финальные питчи команд оценивало жюри, в состав которого вошли представители бизнеса и системы маркировки «Честный знак». По первой задаче, посвященной разработке новых решений для бизнеса, призовые места заняли команды Viju, «Лепрекон» и Bumblebee.

Viju, завоевавшая первое место и главный приз в 200 тысяч рублей, предложила оригинальное решение задачи – сервис электронного торгового представителя. Команда в составе Степана Иванова, Андрея Соловьева, Богдана Волика из московской компании «Информационно-аналитическая система» придумала и воплотила продукт для производителей, которые реализуют товары через традиционную розницу.

«Мы проанализировали существующие процессы в традиционной рознице и нашли применение данным системы маркировки «Честный знак» в части отслеживания остатков на точках продаж», – так объяснил рождение идеи капитан команды Степан Иванов.

По его словам, разработанная ими система оптимизирует существующие процессы работы торгового представителя и тем самым экономит деньги за счет повышения его производительности и эффективности. «Уникальность решения заключается в применении методов машинного обучения и классического регрессионного анализа статистики реализации продуктов по торговым точкам», – пояснил Степан Иванов.

Разработку этой команды уже взяли на вооружение: Святослав Вильк, генеральный директор группы компаний «Холдинг Аква», во время подведения итогов хакатона предложил команде протестировать «электронного торгового представителя» в «полевых» условиях. «Команда разработала интересный продукт, который может наглядно показывать нам, что происходит с нашими товарами в торговых точках и остатки, контролировать и корректировать работу торговых представителей. Мы готовы протестировать это решение первыми и помочь команде доработать их продукт», – прокомментировал он.

Второе место жюри присудило команде «Лепрекон». Просто, понятно, доступно – такое впечатление оставило решение команды у тех, кто наблюдал за финалом хакатона. Используя данные из системы маркировки «Честный знак», они создали сервис геоаналитики спроса для розничных продавцов, который поможет увеличить продажи ходовых позиций в конкретном городе или районе. То есть с его помощью и на основе данных системы маркировки можно определить наиболее популярный у покупателя продукт среди товаров схожих брендов и одной ценовой категории. Это поможет бизнесу избавиться от неликвидов, повысить товарную оборачиваемость и снизить вероятность кассовых разрывов.

Как отметил капитан «Лепреконов» Александр Андрюшкин, сервис геоаналитики – недорогое, но технологичное решение для малого и среднего бизнеса. В команде «Лепрекон» собрались люди из разных городов: Анна Решетник, Георгий Шкуратов, Юлия Савичева и Александр Андрюшкин. В хакатоне «Честного знака» решили участвовать, потому что, по словам капитана команды, это новый опыт, новые люди, новые возможности. Идея создания сервиса геоаналитики родилась благодаря насмотренности капитана команды как главного генератора идей. Он слышал о данных, которые собирает система маркировки «Честный знак» о товарах, и согласен с тем, что они являются источником идей и возможностей как для айтишников, так и для бизнеса.

Третье место заняла команда Bumblebee из Санкт-Петербурга. Они создали продукт для розничных продавцов – систему прайсинга и прогноза, с помощью которой можно спрогнозировать спрос на определенный товар и подобрать оптимальную цену товара, при которой выручка будет максимальной. По словам капитана команды Евгения Пахалюка, продукт решает проблемы оптимизации закупок и увеличивает выручку за счет выбора оптимальной цены, а еще созданная ими система может делать как краткосрочные, так и средне- и долгосрочные прогнозы, используя данные «Честного знака» и других систем.

Ребята из Bumblebee – Евгений Пахалюк, Максим Трофимов, Михаил Ганин, Даниил Захаров, Михаил Степановский – студенты ИТМО, учатся на факультете информационных технологий и программирования. Они уверены, что данные маркировки «Честного знака» полезны для решения ряда задач. «Нам дали данные только об одном розничном продавце, если бы данных было больше, то мы могли бы уже в рамках хакатона сделать наше решение более качественным».

Прошедший хакатон показал четкий запрос среди IT-специалистов на данные национальной системы «Честный знак», с помощью которых можно создавать IT-продукты, позволяющие бизнесу эффективнее управлять товарами и предугадывать запрос покупателя. Как сказал заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») Сергей Холкин, «очевидно, что наступает новый период в развитии системы маркировки – период работы с данными».

Картина дня
Военная операция на Украине. День 408-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 408-й день
«Не бойся и стой на своем». Лидер «Ночных снайперов» ответила на отмену концертов
Диана Арбенина после отмены концертов опубликовала текст песни «Гавань»
«Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели». Главное из интервью Блинкена
Песков заявил, что военные РФ учтут заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Минобороны РФ назвало новые имена американских и украинских участников военных биопрограмм
Президент Украины Зеленский обсудил со ставкой предотвращение утечек о планах ВСУ
Минфин оценил дефицит российского бюджета в январе — марте в 2,4 трлн рублей
Белорусского оппозиционера Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии
Новости и материалы
Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении всех зданий в собственность УПЦ
Первые земельные участки в Крыму получили участники спецоперации
Глава МВФ Георгиева заявила, что банковский кризис усложнил борьбу с инфляцией в мире
Глава JPMorgan заявил, что банкротство Silicon Valley Bank повысило шансы США на рецессию
Мишустин: спортсмены и тренеры новых регионов России смогут создавать свои федерации
Дрейка вновь заподозрили в троллинге Канье Уэста при помощи Ким Кардашьян
МИД РФ призывает Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня
Нутрициолог перечислила самые опасные красители для яиц на Пасху
В Литве намерены потребовать от граждан декларирования связей с РФ и Белоруссией
Вышел трейлер сериала «Асока» по франшизе «Звездных войн»
ТАСС: в московском метро начали тестировать сеть LTE для запуска беспилотных поездов
В Эстонии допустили закупки артиллерийских снарядов для Украины за пределами ЕС
Минфин оценил дефицит бюджета России в январе — марте в 2,4 трлн рублей
Оксана Самойлова сообщила, что ее 11-летняя дочь зарабатывает около 15 тыс. рублей в неделю
Минобороны России: в апреле в Варшаве могут готовить провокации с биологическим оружием
Группа людей попыталась выгнать из Киево-Печерской лавры «проплаченных московских бабушек»
Лариса Гузеева показала архивное фото с молодыми Удовиченко и Нинидзе
В Минобороны РФ заявили об угрозе биолабораторий США
Все новости
В Белом доме подтвердили масштабную утечку секретных данных о помощи США ВСУ
NYT: Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов о конфликте на Украине
«Выступал с критикой спецоперации». Меладзе проверят на предмет финансирования ВСУ
ТАСС: прокуратура Москвы проверяет, оказывал ли Меладзе финансовую помощь ВСУ
«Шары в подмышках — это вульгарно»: пять пластических операций, которые вышли из моды
Пластический хирург Евсюкова назвала нос, как у принцессы Диснея, моветоном в ринопластике
Центробанк предупредил о мошенничестве с QR-кодами
Банк России: мошенники выманивают у россиян QR-коды для снятия денег в банкоматах
Посол Китая в России Чжан посоветовал Западу прекратить давать указания по ситуации на Украине
И тем более не перекладывать ответственность на Китай
«Если бы был шанс, я бы бежал без всяких сомнений». Большое интервью Виктора Бута
Бут назвал Жириновского пророком и рассказал о традиции на Руси смывать грехи кровью
Дяде Вове из «Кин-дза-дза!» — 90 лет. Редкие кадры со съемок с участием актера
«Вейпы стали сейчас чуть ли не большей проблемой, чем обычные сигареты»
Онколог Серяков: безвредных вейпов не существует
Новая обувь, дезодоранты, уколы: какие средства точно избавят от потливости ног
Врач-подолог Щеплева: регулярное мытье не помогает справиться с неприятным запахом ног
Какие приложения сильнее всего разряжают батарею и что с этим можно сделать
В Artezio назвали самые энергозатратные мобильные приложения на Android и iOS
Секретарь СНБО Данилов заявил, что мирное урегулирование станет «политическим убийством» Зеленского
И не исключил, что Крым попытаются вернуть военным путем
«Поехал поправить рейтинг». Как в мире оценили итоги визита Макрона в Пекин
Politico: Макрон в Китае не смог убедить Си Цзиньпина поменять позицию по украинскому конфликту
«Самая сильная атака с 2006 года»: что известно о новом обстреле Израиля
По северу Израиля с территории Ливана выпустили десятки ракет, есть пострадавшие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях