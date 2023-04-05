Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

Открылась регистрация участников на молодежный день ПМЭФ

Сегодня стартует регистрация участников на Международный молодежный экономический форум, который пройдет 17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума-2023 (ПМЭФ-2023).

Международный молодежный экономический форум – востребованная площадка, на которой молодые люди обсуждают ключевые экономические и социальные вопросы с крупнейшими российскими и международными экспертами. По традиции в деловую программу молодежного дня войдут панельные дискуссии, экспертные сессии, мастер-классы и лекции с участием представителей крупных компаний, где молодые предприниматели получат ценные советы о ведении бизнеса в этом году.

Молодежный день охватит все сферы самореализации молодых людей: меры поддержки бизнеса, развитие сообществ профессиональной молодежи, международные научные и технологические проекты, туризм, экологию и другое.

Помимо этого, в деловую часть войдут мероприятия, где спикерами выступят члены Клуба молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес. Сегодня в сообществе состоит свыше 4,5 тысяч резидентов с общим оборотом бизнесов – более 37 млрд рублей. Клуб – флагманский проект Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства, которая реализуется в рамках п.15 Долгосрочной программы содействия занятости молодежи до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 14 декабря 2021 г. № 3581-р «Об утверждении Долгосрочной программы содействия занятости молодёжи на период до 2030 г.». В этом году к программе подключено 65 пилотных регионов России.

В прошлом году Международный молодежный экономический форум-2022 объединил более 1000 молодых предпринимателей, специалистов, студентов, лидеров и представителей общественных организаций в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России. Соорганизаторами молодёжного дня выступают Фонд Росконгресс, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и трек Росмолодежь.Бизнес.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 406-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 406-й день
Подготовка к переговорам с Россией. Зачем Зеленский приехал в Варшаву
Генерал Скшипчак заявил, что Зеленский приехал в Польшу для подготовки к переговорам с РФ
«Вау, они собираются меня арестовать». Трампу предъявили уголовные обвинения
Экс-президент США Трамп покинул суд в Нью-Йорке после предъявления ему обвинений по 34 пунктам
МИД: Россия требует освободить митрополита Павла и предоставить ему медпомощь
Kpler: Россия поставила рекордный объем нефтепродуктов морем в марте вопреки эмбарго Евросоюза
Оперштаб: в России за сутки выявили 8636 новых случаев COVID-19, умерли 36 человек
Военкор Хайруллин объяснил промедление российских сил во взятии Артемовска
Новости и материалы
Mash: фура, упавшая с моста в Хабаровском крае, перевозила смертельно опасный груз
Египтянин побил мировой рекорд, проплыв 11 км в наручниках
Микробиолог Андреева: сидр, сделанный на диких дрожжах, может быть опасен для здоровья
Мария Киселева призналась, что дочь-синхронистка выбрала профессию юриста
Бушманов объяснил, почему Карпин не вызывает Дзюбу в сборную России
Александр Мостовой: «Спартак» сейчас кого-то обыграет и в финал выйдет, а «Урал» вылетит
Жена Брюса Уиллиса опубликовала его фото с Деми Мур и заявила, что любила их как пару
Актер «Мажора» Остап Ступка устроил ДТП в нетрезвом виде в центре Киева
Боррель заявил, что вступление Финляндии в НАТО еще больше сблизит альянс с ЕС
Макрон заявил о важной роли Китая в урегулировании украинского конфликта
Замглавы МИД Рябков не исключил, что договор СНВ между РФ и США обречен
112: в Петербурге сотрудники МЧС пострадали при спасении детей из провалившейся машины
Старшая дочь Барака Обамы Малия снимет короткометражный фильм
В УПЦ обвинили ПЦУ в захвате церкви в селе в Ровненской области
МИД: РФ ни от кого не закрывается и настроена сотрудничать с заинтересованными странами
Бастрыкин поставил на контроль дело о нападении на врачей скорой помощи
Shot: в Дубне трехлетняя девочка упала в ванну с кипятком и сварилась заживо
ЦБ: снятие наличной валюты будет ограничено, пока она не начнет поступать в Россию
Все новости
«Украинские военные ждут отмашки». Что известно о подготовке контрнаступления ВСУ
Рогов заявил, что Украина закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожье
Джомарт Алиев
Запутались в сетях
О главных угрозах искусственного интеллекта
Набор веса, заживление ран, лечение ЖКТ: чем полезны и чем опасны дрожжи
Микробиолог Андреева назвала главную опасность сухих дрожжей
«Я нашла на кассете с мультфильмом эротику и стала самой популярной в школе»
5 историй о секс-казусах, связанных с детским любопытством
«Просто не знает, как уйти из семьи»: все о личной жизни участников «Корней»
Четыре семьянина и один холостяк: как сложилась личная жизнь участников группы «Корни»
Что можно есть при ротавирусе и как лечить кишечную инфекцию у ребенка
Гастроэнтеролог Сугян: промывание желудка ребенка при ротавирусе может спровоцировать пневмонию
Как будет выглядеть «Москвич-6». Первые фото
Кальян и лед после переноса концертов. Что происходит с МакSим
Певица МакSим перенесла концерты из-за курса лечебных процедур
«Агентура Запада». Феминизм могут признать экстремистской идеологией в России
Депутат ГД Матвейчев подготовил законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией
«Начинается новая эра». Протяженность границы НАТО и России выросла вдвое
Финляндия стала 31-м членом НАТО
«Сансара»: Павел Деревянко и Кристина Асмус попадают во временную петлю под песню Басты
Рецензия на сериал «Сансара» с Павлом Деревянко
«Я - в России!» Сын губернатора Усса вернулся на родину «нестандартным путем»
Заочно арестованный в России Артем Усс явился в СК, ему изменили меру пресечения
«Я догадывалась о чем-то плохом». Трепова рассказала, что взорвавшуюся статуэтку ей передали в Москве
Следственный комитет предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта в Петербурге
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях