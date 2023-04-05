Открылась регистрация участников на молодежный день ПМЭФ

Сегодня стартует регистрация участников на Международный молодежный экономический форум, который пройдет 17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума-2023 (ПМЭФ-2023).

Международный молодежный экономический форум – востребованная площадка, на которой молодые люди обсуждают ключевые экономические и социальные вопросы с крупнейшими российскими и международными экспертами. По традиции в деловую программу молодежного дня войдут панельные дискуссии, экспертные сессии, мастер-классы и лекции с участием представителей крупных компаний, где молодые предприниматели получат ценные советы о ведении бизнеса в этом году.

Молодежный день охватит все сферы самореализации молодых людей: меры поддержки бизнеса, развитие сообществ профессиональной молодежи, международные научные и технологические проекты, туризм, экологию и другое.

Помимо этого, в деловую часть войдут мероприятия, где спикерами выступят члены Клуба молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес. Сегодня в сообществе состоит свыше 4,5 тысяч резидентов с общим оборотом бизнесов – более 37 млрд рублей. Клуб – флагманский проект Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства, которая реализуется в рамках п.15 Долгосрочной программы содействия занятости молодежи до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 14 декабря 2021 г. № 3581-р «Об утверждении Долгосрочной программы содействия занятости молодёжи на период до 2030 г.». В этом году к программе подключено 65 пилотных регионов России.

В прошлом году Международный молодежный экономический форум-2022 объединил более 1000 молодых предпринимателей, специалистов, студентов, лидеров и представителей общественных организаций в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России. Соорганизаторами молодёжного дня выступают Фонд Росконгресс, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и трек Росмолодежь.Бизнес.