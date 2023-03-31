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В России впервые проведут Форум будущих технологий

В России впервые с 10 по 14 июля 2023 года в Москве состоится Форум будущих технологий. Мероприятие будет проходить ежегодно, начиная с 2023 года. В этом году Форум будет посвящен квантовым технологиям.

Распоряжение правительства Российской Федерации о проведении Форума № 780-р от 30 марта подписано и опубликовано на портале правовой информации.

Оператором мероприятия выступит Фонд Росконгресс, при участии и поддержке Российской академии наук, Российского квантового центра (РКЦ), проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом», ОАО РЖД, ПАО Сбербанк, ПАО Газпромбанк.

Событие состоится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Сегодня одна из важнейших задач, которая стоит перед современной российской наукой — ускоренный перевод ценных, уникальных научных идей в реальные продукты, сервисы и технологии. Каждый год в фокусе внимания мероприятия буду различные технологии. Форум будущих технологий в этом году позволит продемонстрировать передовые разработки в сфере квантовых технологий, соберет на одной площадке ключевых участников научно-образовательного и технологического блока, представит возможности России как одного из мировых лидеров в области квантовых технологий, самой многообещающей области технологического развития. Убежден, что Форум будущих технологий станет флагманской площадкой для представления самых передовых научных решений», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Форума будущих технологий Антон Кобяков.

На Форуме представят квантовые технологии и передовые достижения в сфере разработки и применения коммерческих продуктов. Участниками мероприятия станут ученые из ведущих университетов и исследовательских центров мира, эксперты и представители бизнеса – все те, кто работает над созданием и внедрением решений на основе технологий.

Распоряжением правительства Российской Федерации утвержден состав организационного комитета мероприятия. В него вошли руководители администрации президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, руководители федеральных органов исполнительной власти, общественных и коммерческих организаций, ректоры ведущих вузов.

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