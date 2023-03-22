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Расширение взаимного турпотока: Фонд Росконгресс провел встречу с делегацией Торгово-промышленной палаты Султаната Оман

В Москве состоялась встреча председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева и делегации Торгово-промышленной палаты Султаната Оман.

В приветственном слове Александр Стуглев подчеркнул: «Налаживание прямых контактов между российскими и оманскими компаниями имеет большое значение для укрепления взаимного доверия, поиска точек соприкосновения и выстраивания стратегического сотрудничества. Уже в конце апреля под эгидой ПМЭФ состоится визит делегации Фонда Росконгресс в Оман – уверен, эта площадка объединит отрасли, которые помогут вывести договоренности бизнес-сообществ стран на новый уровень».

В ходе встречи стороны обсудили возможные форматы сотрудничества, в частности расширение взаимного турпотока между Россией и Оманом и подписание соглашения между Фондом Росконгресс и ТПП Султаната Оман в рамках ПМЭФ-2023.

Гуманитарное сотрудничество стало еще одним вектором обсуждений. Культура России и Омана богата и уникальна, и нужно делать все возможное, чтобы сохранять ее для будущих поколений. «В последнее время между нашими странами хорошо развиваются связи в культурно-гуманитарной сфере. Отмечу, что главный учредитель фонда «Мост искусств» и партнер Фонда Росконгресс Ханс-Йоахим Фрай в ноябре прошлого года провел первый Дрезденский оперный бал в Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае. Предлагаю подумать о проведении подобного мероприятия в Омане», – отметил Александр Стуглев.

«Отношения между Россией и Оманом носят стратегический характер. Товарооборот между странами растет, и мы надеемся, что площадки форумов станут отличным акселератором», – поделилась член правления Торгово-промышленной палаты Омана, главный исполнительный директор, основатель компании Siham Development and Investment Аль Хатри Сихам Ахмед Юсиф.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. В стартовый день Петербургского международного экономического форума традиционно состоятся Форум малого и среднего предпринимательства, форум «Лекарственная безопасность», пройдут мероприятия арктической повестки.

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