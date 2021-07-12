В России могут запретить некоторые виды кредитов. К чему это приведет

Плавающие ставки по некоторым видам кредита в России могут запретить — с такой инициативой выступил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. Соответствующий законопроект в скором времени будет внесен в Госдуму. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты поддерживают такие ограничения, поскольку они призваны защитить население с низким уровнем финансовой грамотности. Банки тоже не видят проблем в законопроекте.

Сенатор Журавлев предлагает ввести минимальный и максимальный размеры потребительского кредита, которые будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России с учетом региональных особенностей. Значение переменной ставки для них будет фиксироваться с учетом ряда условий. Так, максимально допустимое значение этого параметра не может быть увеличено более чем на треть от того, что было предусмотрено договором, и не более чем на 4 п.п. Кроме того,

заемщик будет иметь право обратиться к кредитору и потребовать изменить договор в сторону увеличения срока возврата, но не более чем на четверть от срока, который был установлен первоначально.

Банки также обяжут уведомлять заемщика об изменении процентной ставки по кредиту не позднее, чем за 15 дней, а также предоставлять обновленный график платежей. Банк России, в свою очередь, наделят полномочиями устанавливать максимально допустимую долю таких кредитов.

Предполагается, что под запрет попадут кредиты с плавающей ставкой ниже минимального размера кредита, установленного правительством, займы на срок меньше года или свыше 20 лет. Как отметил сенатор, законопроект разработан «в целях защиты интересов заемщиков — физических лиц». Чем больше срок кредита, тем выше процентный риск, и особенно к изменениям ставки чувствительны кредиты на срок свыше 10 лет.

Если же выдаваемая банком сумма выше максимального размера кредита, установленного правительством, то ограничений по плавающим процентным ставкам не будет. Предполагается, что граждане, которые берут такие крупные суммы, финансово грамотны и способны оценивать соответствующие риски.

По данным ЦБ, в кредитовании физических лиц на данный момент плавающие ставки практически не используются, хотя и не запрещены законодательством. В общем объеме ипотечных кредитов их доля не превышает 0,1%. С инициативой перехода на плавающие ставки, особенно на рынке ипотеки, выступают именно банки. В корпоративном кредитовании такой переход фактически уже состоялся — доля рублевых кредитов с плавающими ставками здесь составляет 34%.

В «Росбанке» приветствуют предложение сенатора, которое затрагивает всестороннее информирование и подразумевает сбалансированную оценку риска как для банка, так и для заемщика.

В продуктовой линейке банка жилищные кредиты с переменной ставкой ранее присутствовали, и у части клиентов были популярны,

вспоминает директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов. «Однако принимая во внимание сопутствующие риски и волатильность на финансовых рынках, в 2015 году мы приостановили выдачи таких кредитов, — рассказал он. — На текущий момент в портфеле осталось небольшое количество кредитов с «плавающей» ставкой, привязанной к MosPrime Rate, доля их незначительна».

Независимые эксперты тоже положительно оценивают инициативу сенатора, так как прежде всего она направлена на снижение риска резкого увеличения кредиторской задолженности заемщика. «Выдача ипотечного кредита на долгий срок с плавающей ставкой, с одной стороны, позволяет физическому лицу приобрести недвижимость с меньшей процентной ставкой по кредиту, — объясняет партнер консалтинговой компании Rights Business Standard Владимир Красильников. — Но, с другой стороны,

процентная ставка исторически крайне волатильна, и всегда есть риск ее резкого роста, что, в свою очередь, может привести к излишне повышенной долговой нагрузке и невозможности выплаты кредитных платежей».

В момент заключения договора с плавающей ставкой процент обычно ниже, чем по договору с постоянной ставкой, и в этом ее плюс, говорит заместитель директора департамента банковского развития Ассоциации банков России Елена Самохина. Таким образом банк делится с заемщиком потенциальной экономией при переходе с постоянной на плавающую ставку. Минус — риски повышения ставки. Согласно примеру, который приводит ЦБ,

изменение ставки по 15-летнему кредиту с 7 до 9% чревато возрастанием ежемесячного платежа на 13%, в результате чего суммарная переплата увеличится на 34%. При росте до 10% переплата уже увеличивается на 51%, а ежемесячный платеж — на 20%.

«Инициатива абсолютна правильная с учетом все еще низкой профессиональной финансовой подготовки потребителей финансовых услуг, — отмечает глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин.

— Более низкая плавающая ставка с учетом рисков в российской экономике и финансовой системе скорее приведет к повышенной долговой нагрузке в средне- и долгосрочной перспективе. Фиксированная ставка для кредитных продуктов более прозрачная и понятная история для конечных потребителей».

По мнению эксперта, в целом реализация этой инициативы приведет к росту ставок в потребительском кредитовании. Однако другие собеседники «Газеты.Ru» не видят подобных рисков. Так, в «Росбанке» не исключают роста ставок, но только в сегменте займов с плавающими процентами. На средние ставки инициатива окажет минимальное влияние.

«Резкого изменения на рынке мы не должны заметить — ограничение применения плавающей кредитной ставки имеет и свои плюсы и свои минусы как для банков, так и для потребителей банковских услуг, поэтому нельзя сказать, что применение такого инструмента приведет к резкой смене ситуации на рынке», — говорит Красильников из RBS.

Заместитель директора казначейства и вице-президент банка «Открытие» Павел Пшеницын в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что по сути запрет на пролонгацию кредита на срок свыше четверти первоначального срока при росте ставки ограничивает «растягивание» срока погашения кредита и общую сумму переплаты, но при этом оставляет заемщика с обязанностью согласиться с увеличением ежемесячного платежа.

«На наш взгляд, важно предоставить заемщику выбор между увеличением платежа и увеличением срока кредита, а в случае ипотеки с плавающей ставкой было бы логично двигаться в сторону разработки ипотечного стандарта с участием игроков рынка и регулятора, — уверен Пшеницын. — При этом в законе стоило бы прописывать только ключевые рамочные ограничения и максимально делегировать Банку России право «настраивать» конкретные значения ограничений в зависимости от состояния дел в экономике, цикла денежно-кредитной политики, практики внедрения продукта».