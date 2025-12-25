На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти двое мужчин устроили стрельбу из-за шума на стройке

В Ленобласти полицейские задержали мужчин за стрельбу на стройплощадке
Global Look Press

В Ленинградской области полиция задержала двух мужчин, которые устроили стрельбу на стройплощадке из-за того, что их раздражал шум от работ. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в Тосненском районе. Двое мужчин стреляли в воздух на участке строительства высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» в районе деревни Авати. Злоумышленники скрылись на автомобиле Toyota Land Cruiser. Рабочие, находившиеся на объекте, обратились в правоохранительные органы.

Полицейские нашли машину у частного дома в деревне Турово. Там же были задержаны двое мужчин 35 и 40 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, один из них был недоволен шумом от строительных работ и открыл стрельбу из своего охотничьего ружья.

В ходе обыска в доме были обнаружены и изъяты два гладкоствольных охотничьих ружья и боеприпасы. . В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Подмосковье мужчина получил пулевое ранение за оскорбление чужой тещи.

