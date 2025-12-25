На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минтрансе оценили успехи России в обслуживании иностранных самолетов

Глава Минтранса Никитин назвал чудом обслуживание иностранных самолетов
Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Российская авиапромышленность смогла совершить настоящий инженерный прорыв, наладив качественное обслуживание иностранных самолетов, оставшихся в стране после ухода западных компаний. Такое мнение высказал министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам главы Минтранса, в России было организовано порядка восьми-девяти ключевых технических центров, которые в настоящее время полностью взяли на себя задачу обслуживания иностранного авиапарка. В этих центрах задействовано около восьми тысяч квалифицированных специалистов.

«Наши авиакомпании совершили такое инженерное чудо. У нас уже их много, но ключевых, наверное, восемь или девять технических центров, которые позволяют полностью обслуживать иностранные суда», – подчеркнул Никитин.

В октябре глава Минпромторга РФ Антон Алиханов призвал прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов. По его словам, в противном случае произойдет диспаритет для собственного производства и импорта.

Ранее в России нашли способ повысить надежность авиации.

