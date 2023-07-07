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«Lasciatemi cantare». Любимец русских женщин Тото Кутуньо отмечает 80-летие

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо празднует 80-летие

Итальянский композитор и исполнитель Тото Кутуньо родился 7 июля 1943 года в тосканском городке Фоздиново. Его полное имя Сальваторе, но мама с детства звала его просто — Тото. С семи лет мальчик играл на барабанах в группе отца, а вскоре освоил гитару и аккордеон. В 14 лет он написал свою первую песню — «Дорога любви», посвятив ее девушке, в которую был влюблен.

В 1963 году Кутуньо создал собственную группу «Toto e Tati» (в 1975 переименовал ее в «Albatros») и начал выступать с ней по всей Италии. В начале 1975 года Кутуньо написал вместе с поэтом Вито Паллавичини песни Oasis, Uomo dove vai. Их совместная песня — L'Été indien — стала хитом во французском хит-параде (в исполнении Джо Дассена), а затем и в американском (когда ее исполнил Фрэнк Синатра). 

Для Джо Дассена композитор написал 13 песен, в числе которых – Et si tu n'existais pas и Salut. Тото также сотрудничал с Адриано Челентано, Мирей Матье, Далидой, Ricchi e Poveri, Мишель Сарду и другими известными исполнителями. В 1990 году Кутуньо победил на «Евровидении» в Загребе. Певец неоднократно приезжал в Россию с концертами, появляется на итальянском телевидении и продолжает заниматься музыкой. Всего в дискографии артиста 18 альбомов.

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