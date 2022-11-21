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«Ходячие мертвецы»: актеры сериала в жизни и в кино

Спустя 12 лет после премьеры завершился телесериал американского канала AMC — «Ходячие мертвецы». Финальный эпизод вышел на экраны в ночь на 21 ноября.

Сериал продержался 11 сезонов – всего 177 серий, около часа каждая. «Ходячие» рассказывают о людях, которые пытаются выжить в постапокалиптической Америке, полной зомби.

Вокруг «Ходячих мертвецов» сформировалось большое сообщество поклонников. К примеру, в 2016 году финал пятого сезона смотрели более 12,4 млн человек только в США.

В 2018 году создатели сериала заявили, что не хотят обижать фанатов – поэтому сюжет «будет продолжаться еще лет десять». Если основной сериал закончился, то продолжаются его ответвления: в 2015 году начал выходить «Бойтесь ходячих мертвецов», в 2021 — «Ходячие мертвецы: Мир за пределами».

В разработке телеканала AMC также значатся «Сказки о ходячих мертвецах» и «Остров мертвых».

«Газета.Ru» сравнила, как выглядели актеры из последних сезонов «Ходячих мертвецов» во время зомби-апокалипсиса и на красной дорожке.

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