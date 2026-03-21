«Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ, Кордоба оформил покер

«Краснодар» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 5:0. В составе «быков» покер оформил Джон Кордоба, который отличился на 6-й, 12-й, 49-й и 85-й минутах игры. Еще один гол на свой счет записал Никита Кривцов, который поразил ворота соперников на 70-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

«Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 49 баллов. Нижегородский клуб идет в зоне стыковых матчей на 13-й строчке, имея в активе 20 баллов.

В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи сборных, краснодарский клуб 4 апреля на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Пари НН» на день позже на своем стадионе примет «Ростов», начало матча — 14:00 мск.

Ранее ЦСКА выиграл матч после четырех поражений в РПЛ подряд.

 
Министр-бунтарь. Чем известен Янис Варуфакис, под трек о котором танцуют зумеры
