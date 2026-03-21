В Иране сообщили об ударе по израильскому городу с ядерным объектом

Tasnim: в Димоне произошел взрыв после ракетных ударов Ирана

В городе Димона в Израиле, где расположен ядерный объект, произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Tasnim в Telegram-канале.

«По данным новостных источников, в Димоне произошел взрыв после ракетных ударов Ирана по южной части оккупированной Палестины», — говорится в публикации.

5 марта Исламская Республика пригрозила нанести удар по ядерному реактору в израильском городе Димона при попытке смены режима в стране.

До этого конфликт вокруг Ирана вышел на новый уровень: Тегеран нанес удар баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия. Перед атакой в Тегеране предупреждали Лондон о последствиях сотрудничества Британии с США и Израилем. По словам норвежского эксперта Глена Диесена, этот удар показал, что «Европа находится в зоне досягаемости» Ирана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее иранские военные заявили об уничтожении израильского истребителя.

 
