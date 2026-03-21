Трамп поддержал предложение Грэма об американских базах в Испании

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что поддержал предложение сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма вывести военные базы страны в Испании.

«Он прав, призывая к этому. Не забывайте, он (Грэм - прим.) был большим сторонником НАТО, а теперь нет и говорит такое», — сказал глава Белого дома.

После атаки США и Израиля на Иран премьер Испании Педро Санчес осудил их удары, также Испания запретила Трампу использовать свои военные базы для военных действий против Тегерана. Также Санчес заявил, что Испания не станет соучастником вредных для мира действий – даже под угрозой ответных мер Вашингтона.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию, но Трамп отказался. Санчес добавил, что

Ранее Трамп анонсировал разрыв торговли с Испанией.