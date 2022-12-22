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Онегин, Пушкин и Волан-де-Морт. Рэйфу Файнсу — 60

Сегодня 60-летний юбилей отмечает английский актер театра и кино Рэйф Файнс.

Он известен всему миру своими яркими и незабываемыми ролями в кино. В том числе, Файнс сыграл гауптштурмфюрера СС Амона Гета в ленте Стивена Спилберга «Список Шиндлера», графа Ласло Алмаши в драме «Английский пациент» и лорда Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере.

За свою карьеру он сыграл в кино более 60 ролей. В числе его работ – картины «Красный дракон», «Залечь на дно в Брюгге», «Чтец», «007: Координаты «Скайфолл»», «007: Спектр», «Отель «Гранд Будапешт»» и роль Хитклифа в экранизации романа «Грозовой перевал» — дебютное появление на больших экранах.

За свою игру в «Списке Шиндлера» Файнс был удостоен кинопремии BAFTA и номинирован на «Оскар», а Американский институт киноискусства поставил его персонажа на 15-е место в списке из 100 величайших кинозлодеев.

«Английский пациент» принес актеру очередные номинации на премии BAFTA и «Оскар».

Файнс также сыграл множество классических ролей в театре, был удостоен театральной премии «Тони». Кроме того, актер — четырехкратный номинант на премию Гильдии киноактеров США, пятикратный номинант на премию «Золотой глобус» и номинант на премию «Эмми».

В 2018 году Рэйф Файнс выступил режиссером фильма «Нуреев. Белый ворон» о жизни балетного артиста Рудольфа Нуреева, где сам сыграл знаменитого советского педагога Александра Пушкина.

О жизни и карьере актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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