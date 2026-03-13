Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали Иран
Переговоры о мире на Украине
Армия

В ВСУ жалуются, что украинские чиновники воруют западные деньги для фронта

Shutterstock/FOTODOM

Скандалы, связанные с использованием средств западной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжаются на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что один из скандалов вызвала публикация мэра города Нововолынска Бориса Карпуса, передавшего украинским военным генераторы, закупленные у Германии и Литвы.

«Сами украинские военнослужащие уверены, что большую часть пожертвований чиновник украл, а на остатки закупил маломощные генераторы», — рассказал собеседник агентства.

В феврале генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что поставщик баллистических очков присвоил более $3,5 млн благодаря поставкам некачественной продукции ВСУ. Мужчина успел выехать со своей наживой за границу. Ему предъявлено обвинение в незаконном присвоении имущества в особо крупных размерах.

До этого сотрудники Государственного бюро расследований Украины задержали военнослужащего ВСУ, подозреваемого в незаконной продаже оружия в Донбассе.

Ранее на Украине украли десятки миллионов долларов, выделенных на закупку мин.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!