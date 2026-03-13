РИА Новости: солдаты ВСУ жалуются, что чиновники воруют западные деньги для фронта

Скандалы, связанные с использованием средств западной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжаются на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что один из скандалов вызвала публикация мэра города Нововолынска Бориса Карпуса, передавшего украинским военным генераторы, закупленные у Германии и Литвы.

«Сами украинские военнослужащие уверены, что большую часть пожертвований чиновник украл, а на остатки закупил маломощные генераторы», — рассказал собеседник агентства.

В феврале генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что поставщик баллистических очков присвоил более $3,5 млн благодаря поставкам некачественной продукции ВСУ. Мужчина успел выехать со своей наживой за границу. Ему предъявлено обвинение в незаконном присвоении имущества в особо крупных размерах.

До этого сотрудники Государственного бюро расследований Украины задержали военнослужащего ВСУ, подозреваемого в незаконной продаже оружия в Донбассе.

Ранее на Украине украли десятки миллионов долларов, выделенных на закупку мин.