Иностранный тренер рассказал, что объединяет «Зенит» и «Спартак»

Чешский специалист, бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что петербургский клуб и московский «Спартак» объединяет отсутствие россиян, передает «Советский спорт».

«К сожалению, сейчас «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь — там нет россиян. Все ключевые позиции в командах занимают легионеры», — сказал Петржела.

«Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в 21-м туре чемпионата России 14 марта. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В 20-м туре «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2, футболисты петербургской команды дважды не сумели реализовать 11-метровые удары. В турнирной таблице Российской премьер-лиги клуб расположился на втором месте, имея в активе 42 балла и на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара».

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 35 баллов. В 20-м туре РПЛ красно-белые, который тренирует испанский специалист Хуан Карседо, обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 4:3.



