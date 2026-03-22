Регина Тодоренко устала от сильных женщин

Телеведущая Регина Тодоренко назвала образ вечно сильной женщины клеткой
Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко заявила в Telegram-канале, что устала от образа сильной женщины.

Тодоренко возмущает, что этот образ стал якобы обязательным для всех представительниц ее пола.

«Раньше женщины должны были быть мягкими, терпеливыми, часто — молчаливыми. Сегодня — сильными, самореализованными, независимыми. Хотя что первый вариант, что второй — одна и та же клетка», — заявила блогерша.

По словам Тодоренко, она сама вносит вклад в создание образа женщины, которая все успевает. Артистка активно совмещает плотный график съемок и заботу о детях. Она демонстрирует в соцсетях такие качества, как собранность, дисциплинированность и «ресурсность».

Как отметила телеведущая, она редко показывает проблемы во взаимоотношениях, работу с психологами и болезни. Артистка призналась, что ей тяжело показывать свою уязвимость в медиа.

«Мне и самой себе невыносимо признаться, что у меня что-то не получается. Не получается быть бодрой, позаниматься спортом, разрулить детские конфликты, не получается быть легкой с мужем и т. д., и т. п. Я лежу с маститом и простудой, а в голове барабанит: «Соберись. Некогда болеть». Для меня быть уставшей... стыдно. «Справляться самой» стало синонимом зрелости», — поделилась знаменитость.

Тодоренко заявила, что пытается дать себе право на усталость.

«И вам хочу напомнить, что опция «быть слабой и не справляться» тоже есть», — отметила телеведущая.

Ранее Регина Тодоренко призналась, что иногда скрывается от Топалова.

 
