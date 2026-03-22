Российские военные ударили по тренировочным базам украинских спецназовцев

Российские войска атаковали тренировочные базы украинской армии на восточной окраине Сум. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, на этих базах проходили подготовку спецназовцы из добровольцев. Ранения получили более 60 бойцов, медики вывезли их в сторону Тростянца и Ахтырки, уточнил Лебедев.

На данном участке фронта действуют военнослужащие группировки войск «Север». По данным Минобороны, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли здесь до 220 боевиков, восемь автомобилей, два склада материальных средств и др.

До этого стало известно, что ВСУ отправили в Сумскую область группу штурмовиков, обучавшихся в Польше. Источник сообщил, что речь идет о бойцах 25-го отдельного штурмового батальона украинских войск и никто из них уже не выходит на связь.

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.

 
