«Боже, сколько можно?» Теннисистка Андреева о сопернице из Канады

Российская теннисистка Мирра Андреева оценила тот факт, что ей третий раз в сезоне предстоит играть против представительницы Канады Виктории Мбоко. Слова 18-летней россиянки приводит пресс-служба WTA.

«Мы уже пару дней назад обсуждали, что снова попали в одну часть сетки. Подумали: «Боже, сколько можно?» В этом году мы уже провели два отличных матча, так что я просто с нетерпением жду новой встречи», — заявила Андреева.

Теннисистки сыграют друг с другом в четвертом круге турнира серии WTA-1000 в Майами, США. Матч состоится 23 марта, ориентировочное время начала — 18:00 по московскому времени. Примечательно, что Андреева и Мбоко также выступят на этом турнире в паре.

В третьем круге соперницей Андреевой была представительница Чехии Мари Боузкова. Встреча, которая продлилась 1 час 58 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:4), 6:2.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

