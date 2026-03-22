Зеленский анонсировал продолжение американо-украинских переговоров в США

Американская и украинская делегации 22 марта продолжат консультации по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский, пишет «Страна.ua».

«Ключевой вопрос заключается в том, насколько Россия готова двигаться к реальному прекращению войны, и готова ли она сделать это честно и достойно. Особенно сейчас, когда геополитическая напряженность только усилилась из-за ситуации вокруг Ирана», — отметил политик.

Он добавил, что более подробный отчет о переговорах в США будет позже.

21 марта переговорные группы Соединенных Штатов и Украины провели встречу в Майами, которую специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф назвал «конструктивной». По его словам, стороны сосредоточились на «сужении и решении неурегулированных вопросов», чтобы приблизить подписание всеобъемлющего мирного соглашения.

В тот же день министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил, что новый раунд переговоров в формате Москва — Вашингтон — Киев может пройти в Женеве.

Ранее в Кремле сообщили о паузе в работе трехсторонней группы России, США и Украины.

 
