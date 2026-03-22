Израильский источник сообщил о более 200 пострадавших от мощных ударов Ирана

The Times of Israel: более 200 человек ранены в результате атак Ирана по Израилю
Более 200 человек получили ранения в результате новых атак Ирана по Израилю. Об этом пишет The Times of Israel.

«По словам медиков, в результате иранских ударов по южным городам Димона и Арад в субботу пострадали около 200 человек, 11 из них — тяжело», — говорится в статье.

Удары пришлись на города Димона и Арад, расположенные на юге страны. СМИ сообщает, что система ПВО не смогла перехватить ракеты, предположительно нацеленные на ядерный исследовательский центр, расположенный недалеко от Димоны. Иранские СМИ заявили, что удар стал ответом на атаку США по Натанзу.

Накануне организация по атомной энергии Ирана сообщила об ударе по иранскому заводу по обогащению урана в Натанзе. Утечек радиоактивных материалов не произошло, отметили в организации. По ее данным, удар был совершен военными США и Израиля. Однако The Times of Israel пишет, что Израиль не взял на себя ответственность за эту атаку.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
