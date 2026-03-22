Иран назвал условие для прохода танкеров через Ормузский пролив

Иран готов пропускать через Ормузский пролив все суда, кроме вражеских. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави.

Он отметил, что проход судов через пролив будет возможен при координации мер безопасности с иранскими властями. Мусави подчеркнул, что причиной блокировки Ормузского пролива стали атаки со стороны США и Израиля.

Согласно карте Международного энергетического агентства (МЭА), трафик судов через Ормузский пролив с начала военной операции США и Израиля против Ирана снизился в восемь раз. Если с 1 января по 27 февраля по Ормузскому проливу в сутки проходили в среднем 84 судна, то теперь всего 10. Суточный грузопоток снизился в среднем с 3,4 млн тонн до 342 тысяч тонн. Основную часть грузов составляют энергоносители — около 70%. Сухие грузы занимает почти 16%, а контейнеры — 13%.

Ормузский пролив фактически закрыт для прохода судов с начала атак США и Израиля на Иран в конце февраля. Через него проходит около 20% всей морской торговли нефтью.

