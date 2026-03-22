Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Иран назвал условие для прохода танкеров через Ормузский пролив

Reuters: Иран разрешил проход через Ормузский пролив всем судам, кроме вражеских
CeltStudio/Shutterstock/FOTODOM

Иран готов пропускать через Ормузский пролив все суда, кроме вражеских. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави.

Он отметил, что проход судов через пролив будет возможен при координации мер безопасности с иранскими властями. Мусави подчеркнул, что причиной блокировки Ормузского пролива стали атаки со стороны США и Израиля.

Согласно карте Международного энергетического агентства (МЭА), трафик судов через Ормузский пролив с начала военной операции США и Израиля против Ирана снизился в восемь раз. Если с 1 января по 27 февраля по Ормузскому проливу в сутки проходили в среднем 84 судна, то теперь всего 10. Суточный грузопоток снизился в среднем с 3,4 млн тонн до 342 тысяч тонн. Основную часть грузов составляют энергоносители — около 70%. Сухие грузы занимает почти 16%, а контейнеры — 13%.

Ормузский пролив фактически закрыт для прохода судов с начала атак США и Израиля на Иран в конце февраля. Через него проходит около 20% всей морской торговли нефтью.

Ранее в Британии узнали об авантюристе-миллиардере, нашедшем способ пройти Ормузский пролив.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!