Появились подробности о маршруте, на котором пропала семья Усольцевых

Маршрут в горы Мальвинка и Буратинка в Кутурчинском Белогорье, где осенью 2025 года пропала семья Усольцевых, считается одним из самых простых и не требует специальной подготовки. Об этом ТАСС сообщил управляющий турбазы «Геосфера» Денис Балашов.

Он отметил, что эти направления популярны среди туристов и остаются доступными даже в период, когда другие маршруты закрыты из-за погодных условий. По его словам, пройти их может любой желающий без подготовки.

Один из туристов, который не раз поднимался на гору Буратинка, рассказал, что к ней ведет лесовозная дорога, а ориентироваться на местности несложно: с вершин видно и слышно ближайшую деревню, а спуск вниз приводит к дороге.

Кутурчинское Белогорье — горный хребет в Красноярском крае с живописными скалами и хвойными лесами.

Семья Усольцевых с пятилетним ребенком отправилась в поход в эти места 28 сентября 2025 года, после чего перестала выходить на связь. Их поиски стали одними из самых масштабных в регионе. Возобновить их планируют весной, когда улучшится погода.

Ранее глава поискового отряда «ЛизаАлерт» объяснил, почему Усольцевых невозможно найти по телефонам.