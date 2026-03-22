Уголовное дело против историка Эйдельман поступило на новое рассмотрение в суд

РИА: уголовное дело против Эйдельман о реабилитации нацизма возвращено в суд

Тамара Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уголовное дело о реабилитации нацизма и фейках об армии в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — передает агентство слова собеседника.

Уголовное дело поступило в суд 12 января. Эйдельман обвиняют в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации.

По версии следствия, историк выложила в своем публичном Telegram-канале видеозапись программы, в которой прозвучали негативные высказывания о действиях СССР в годы Второй мировой войны, а также нелестные слова о днях воинской славы и памятных датах России. Кроме того, ее подозревают в распространении фейков о действиях российской армии в зоне специальной военной операции (СВО).

В октябре Московский суд заочно арестовал Эйдельман по делу о реабилитации нацизма.

