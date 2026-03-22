«Все сложилось нехорошо»: в «Динамо» объяснили поражение от ЦСКА

Гендиректор «Динамо» Газизов: в матче с ЦСКА все складывалось нехорошо для нас

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что в марте 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА был гораздо сильнее его команды. Слова Газизова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Все складывалось для нас нехорошо. Армейцы были заметно сильнее нас. Не знаю, в чем причина, но это было видно. Мы будем работать над ошибками. Надо поздравить болельщиков ЦСКА с победой. У них был тяжелый период. Еще хотел бы поблагодарить наших фанатов, которых было слышно на трибунах», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 3:1.Счет в матче открыл армейский клуб, на 15-й минуте отличился Энрике Кармо с передачи Ивана Облякова. Через шесть минут Матвей Кисляк забил второй мяч ЦСКА, его ассистентом выступил Кармо. Футболисты «Динамо» отыграли один мяч на 25-й минуте благодаря голу Гамида Агаларова. Третий гол ЦСКА оформил Тамерлан Мусаев с передачи Данила Кругового на 71-й минуте.

Армейский клуб поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. Такое же количество баллов у калининградской «Балтики», которая еще не играла свой матч 22-го тура. Махачкалинская команда идет на 12-й позиции, имея в активе 21 очко.

В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 4 апреля сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени. «Динамо» на день позже на своем поле примет калининградскую «Балтику», игра начнется в 16:30 мск.

