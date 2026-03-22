Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Казани отчим истязал шестилетнюю падчерицу

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Казани 39-летний мужчина обвиняется в истязании шестилетней падчерицы, мужчина несколько месяцев избивал ребенка. Об этом сообщает СУ СК по Республике Татарстан.

По версии следствия, с ноября 2024 года по март 2025 года обвиняемый систематически наносил побои шестилетней дочери своей сожительницы. Неладное заподозрили сотрудники опеки и обратились в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, суд по ходатайству следователя отправил мужчину под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге тетя морила голодом и обливала кипятком шестилетнего племянника. Она била племянника ремнем, врачи диагностировали у пострадавшего ушибы легкого и мозга, разрыв селезенки. В один из дней, разозлившись на ребенка, тетя затащила его в ванную и пять минут обливала кипятком, из-за чего тот получил ожоги первой и второй степени. Суд назначил ей пять лет колонии общего режима.

Ранее мать, тушившая сигареты о лицо дочери, отделалась условным сроком.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
