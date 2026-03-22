Опубликовано уникальное фото мчащейся в огне над Иерусалимом иранской боеголовки

Житель Иерусалима сделал фото иранской боеголовки, мчащейся в огне к земле
Жителю Иерусалима удалось сделать уникальную фотографию, где крупным планом изображена летящая на столицу Израиля боеголовка иранской ракеты. Снимок опубликован в Telegram-канале «Война. История. Оружие».

По словам автора канала, на фото запечатлена отделяемая часть баллистической ракеты в момент полета. Боеприпас похож на большую пулю, за которой тянется огненный след, как у метеор. Снаряд несется на огромной скорости к земле.

«Армия Израиля при этом отчиталась о ней как о «сбитой», что, естественно, не так», — написал Федоров.

До этого пилот израильского самолета запечатлел на фото момент прилета иранских баллистических ракет «Хоррамшехр-4» с кассетной боевой частью. На снимке можно увидеть целый рой вышедших из ракеты боеприпасов в ночном небе над Израилем. Они несутся к земле сгустком огненного дождя.

Накануне иранские ракеты ударили по городу Димона в Израиле, где расположен ядерный объект. После падения снаряда произошел взрыв. Предварительно, во время этой атаки пострадали 47 человек, в том числе 12-летний мальчик.

Ранее в сети появилось видео удара Ирана по израильскому городу Димона.

 
