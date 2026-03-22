Число наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области, сократилось после реформы подразделений Интернационального легиона. Об этом журналистам ТАСС рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, большому количеству иностранных наемников не понравились попытки Киева отправить их в штурмовые отряды ВСУ.

«Они массово побежали с Украины. Сказалось это и на их активности в нашем регионе», — отметил Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что наемники ВСУ в данный момент не играют значительной роли на Херсонском направлении.

10 февраля французская газета Le Monde написала, что генеральный штаб украинских войск расформировал Интернациональный легион. На этом фоне иностранных наемников пригласили вступить в штурмовые полки ВСУ.

Комментируя ситуацию, в министерстве обороны Украины заявили, что Интернациональный легион невозможно распустить, так как его якобы никогда и не существовало. Как рассказали в ведомстве, это общее название сети «добровольческих формирований», действующих в разных структурах ВСУ.

