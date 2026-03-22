В Херсонской области зафиксировали сокращение числа наемников ВСУ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Губернатор Сальдо: в Херсонской области сократилось число наемников ВСУ
Roman Chop/AP

Число наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области, сократилось после реформы подразделений Интернационального легиона. Об этом журналистам ТАСС рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, большому количеству иностранных наемников не понравились попытки Киева отправить их в штурмовые отряды ВСУ.

«Они массово побежали с Украины. Сказалось это и на их активности в нашем регионе», — отметил Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что наемники ВСУ в данный момент не играют значительной роли на Херсонском направлении.

10 февраля французская газета Le Monde написала, что генеральный штаб украинских войск расформировал Интернациональный легион. На этом фоне иностранных наемников пригласили вступить в штурмовые полки ВСУ.

Комментируя ситуацию, в министерстве обороны Украины заявили, что Интернациональный легион невозможно распустить, так как его якобы никогда и не существовало. Как рассказали в ведомстве, это общее название сети «добровольческих формирований», действующих в разных структурах ВСУ.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
