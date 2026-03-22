Двое приятелей украли пять ведер тюльпанов из магазина

В Кузбассе двое мужчин обокрали цветочный магазин

В Прокопьевске полиция задержала двух 18-летних местных жителей, подозреваемых в краже тюльпанов из круглосуточного магазина на улице Союзной. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным полиции, ночью молодые люди зашли в магазин и, воспользовавшись отсутствием продавцов, взяли пять ведер с тюльпанами, стоявшие рядом с кассой, после чего скрылись, не расплатившись. Ущерб составил 12 тысяч рублей, похищено 135 цветов.

Подозреваемых нашли по записям камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело о краже, фигурантам может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого двое школьников пытались ограбить пункт выдачи заказов в Липецке. Подростков задержали, в отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, совершенный группой лиц. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Саратове сотрудница маркетплейса воровала товары и сдавала их в комиссионку.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!