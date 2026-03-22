СК показал нож, с которым подросток напал на подругу матери в Невинномысске

В Невинномысске Ставропольского края 15-летний подросток напал с ножом на подругу своей матери во время застолья. Пресс-служба Следственного комитета показала видео, на котором запечатлели нож.

Инцидент произошел вечером 16 марта в общежитии. Подросток пил алкоголь вместе с матерью и ее знакомой. Между ним и женщиной началась ссора, во время которой они друг друга начали оскорблять.

По данным следствия, после того как мать вышла из комнаты, подросток взял нож и нанес женщине несколько ударов в область головы и туловища. В итоге 51-летняя не смогла выжить.

Подростка задержали и заключили под стражу. На него возбудили уголовное дело. Также решается вопрос о привлечении его матери к ответственности.

До этого в Кузбассе пьяный внук напал с ножом на бабушку из-за замечания. Подросток пришел к бабушке с ночевкой, они распивали спиртное. Около двух часов ночи женщина начала ругаться на внука, оскорблять его и потребовала уйти. Разозлившись, юноша взял кухонный нож и ударил пенсионерку в спину, спасти пострадавшую не удалось.

Ранее неизвестный ударил ножом пенсионера в тюменском автобусе.