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Тату, кровь и блестки: как прошло «Евровидение» без России

В британском Ливерпуле прошел финал музыкально-песенного конкурса «Евровидение-2023», проводимого от имени Украины.

В нем приняли участие представители 26 стран – по десять из каждого полуфинала, страны «Большой пятерки» — Британия, Франция, Германия, Испания и Италия, и страна-победительница 2022 года – Украина. Определяли победителя жюри и телезрители, ей стала певица шведская исполнительница Loreen с композицией Tattoo. Она во второй раз одержала верх на конкурсе – впервые исполнительница забрала награду песней Euphoria в 2012 году.

Украину представлял электронный дуэт TVORCHI из Тернополя с песней Heart of Steel (Сердце из стали). Британию – певица Мэй Мюллер с песней I Wrote a Song (Я написала песню). За немцев пела готик-индастриал-метал группа Lord of the Lost с песней Blood & Glitter (Кровь и блестки). Французов представила канадско-французская певица La Zarra с композицией Evidement (Очевидно). Испанская певица Бланка Палома спела песню Eaea (Плачь-плачь), а итальянский актер Марко Менгони выступил с композицией Due vite (Две жизни). А хорватская рок-группа Let 3 спародировала военных, исполняя пацифистскую песню Mama ŠČ!, где есть строчка «Мама, я иду на войну».

Кадры с «Евровидения», которое прошло без России, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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