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Запрет на экспорт бензина из РФ продлили до конца года

Правительство продлило запрет на экспорт бензина из РФ до конца года

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Сергей Аверин/РИА Новости

Запрет на экспорт бензина из России продлен с сентября до конца 2024 года. Соответствующее решение приняло российское правительство, пишет ТАСС.

Решение было принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период высокого спроса на бензин.

Отмечается, что запрет не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений. Тоже самок касается топливо, перевозимого в качестве гуманитарной помощи.

До этого сообщалось, что рост стоимости бензина на российских АЗС пятую неделю подряд превышает уровень инфляции в стране. С начала года и по 26 августа цены на бензин выросли на 6,45% при инфляции в 5,19%.

Незадолго до того руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал , что розничные цены на бензин этой осенью вряд ли сильно изменятся, АИ-95 будет стоить ₽57–59 за литр, а АИ-92 — ₽52–54 за литр.

Ранее стоимость бензина Аи-95 приблизилась к историческому рекорду.

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